England hebt Quarantäne-Pflicht für Geimpfte auf

Ab dem 2. August müssten Ankommende aus Ländern auf der sogenannten „Gelben Liste" nicht mehr in Quarantäne gehen, wenn sie vollständig geimpft seien, heißt es in einem Twitter-Beitrag des britischen Verkehrsministers Grant Shapps am Mittwoch.

Vor der Einreise und am „Tag zwei“ nach der Einreise sind aber weiterhin Tests fällig. In England gilt bisher für ausländische Reisende aus Ländern von der Gelben Liste - auf der auch Österreich im Moment noch steht - eine strikte Quarantänepflicht. Ankommende müssen sich für mindestens fünf Tage isolieren, auch wenn sie vollständig geimpft sind.

Von Gelb auf Grün

Britischen Medienberichten zufolge könnten Österreich und andere Länder kommende Woche aber auf die Grüne Liste gesetzt werden. Derzeitigen Regeln zufolge würde das bedeuten, dass sie nicht in Quarantäne müssen, sondern sich lediglich vor und nach der Einreise testen lassen müssen.

Da die Corona-Politik im Vereinigten Königreich Ländersache ist, werden die Regeln zunächst nur für England gelten. Schottland, Wales und Nordirland könnten jedoch folgen.

Für Ankommende aus Ländern auf der „Roten Liste", der höchsten Risikokategorie, werden voraussichtlich keine Lockerungen gelten. Sie müssen sich weiterhin auf eigene Kosten für zehn Tage in Hotel-Quarantäne begeben. (APA/red)