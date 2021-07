Finnland: Änderung der Einreisebestimmungen

In Anbetracht steigender Inzidenzen in mitteleuropäischen Ländern hat die finnische Regierung am 26. Juli ihre Länderkategorisierung in einzelnen Fällen angepasst. Deutschland, Österreich und die Schweiz gelten nun als Risikoländer.

Strengere Regeln

Nach dieser in Teilen neuen Einstufung und im Rahmen von gleichzeitig neu eingeführten Einreisebestimmungen können geimpfte Personen aus Risikoländern einreisen, die über ein gültiges digitales EU-Covid-Impfzertifikat verfügen. Die abschließende Impfdosis muss mehr als 14 Tage vor Einreise erfolgt sein. Ebenso einreisen können - innerhalb der vergangenen sechs Monate von einer Corona-Erkrankung - genesene Personen aus Risikoländern, die über ein anerkanntes Laborergebnis in englischer Sprache verfügen. Ausschließlich Geimpfte und Genesene sind somit bei Einreise nach Finnland von der Testpflicht, vor allem aber von den Quarantäneregeln, ausgenommen. Alle anderen Personen sind nach Einreise neben einem Coronatest zu einer sofort anzutretenden, mindestens dreitägigen Quarantäne verpflichtet. (red)