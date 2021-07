EU will gelockerte Slot-Regeln verlängern

Die EU-Kommission hat vorgeschlagen, die wegen der Corona-Pandemie gesenkten Vorgaben für die Nutzung von Start- und Landerechten von Fluggesellschaften bis Ende März 2022 beizubehalten. Die niedrigere Vorgabe bleibe bestehen, um zukünftigen unvorhergesehenen Umständen entgegenzutreten, erklärte EU-Verkehrskommissarin Adina Valean am Montag. Airlines müssen die ihnen zugestandenen Start- und Landerechte an großen Verkehrsflughäfen während eines Flugplans normalerweise zu 80% tatsächlich nutzen, um in der Flugplanperiode des Folgejahres ihr Recht darauf zu wahren. Wegen der Coronapandemie strichen aber zahlreiche Airlines Verbindungen. Wirtschafts- und Umweltverbände warnten vor „Geisterflügen" ohne Passagiere, die nur stattfänden, um die Slots nicht zu verlieren. Daraufhin hatte die EU von März 2020 bis diesen März diese Vorgaben vollständig ausgesetzt.

50% Nutzungsrate: adäquat oder realitätsfern?

Seit März liegt die Nutzungsrate vorübergehend bei 50%. Diese Vorgabe soll nun verlängert werden bis Ende März kommenden Jahres. Eine Nutzungsrate der Slots von 50% sei „adäquat für alle Beteiligten, um eine effiziente Nutzung der Flughafenkapazitäten zu gewährleisten", erklärte Verkehrskommissarin Valean. Widerstand kam vom internationalen Luftfahrtverband Iata, der die 50% als „realitätsfern" bezeichnete. Die Kommission habe die Argumente der Mitgliedstaaten und der Fluggesellschaften, die sich für ein niedrigeres Limit ausgesprochen hätten, „ignoriert". Der Verband verwies auf die weiterhin unsichere Lage angesichts der Corona-Pandemie sowie eine in den Wintermonaten stets niedrigere Nachfrage an Flügen. Der Vorschlag der Kommission zur Verlängerung der niedrigeren Vorgabe muss noch vom EU-Parlament und dem Rat der EU angenommen werden. (APA/red.)