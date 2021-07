TUI Experiences bietet neue Erlebnisse & Aktivitäten

Über 500 neue Ausflüge, Aktivitäten und Tickets sind jetzt in den Bereichen Sonne & Strand sowie Städte verfügbar und bieten den Kundinnen und Kunden eine größere Auswahl und mehr Möglichkeiten, ihren Urlaub individuell zu gestalten. Das erweiterte Portfolio umfasst neue Privat- und Kleingruppen-Optionen der beliebtesten TUI-Touren sowie eine Auswahl an exklusiven Erlebnissen der neuen TUI-Konzepte „Iconic Insiders“ und „STEP Rundgänge“. Die Einführung der neuen Erlebnisse ist Teil von TUIs Wachstumsstrategie für den Bereich Touren und Aktivitäten.

„Das Reisen ist wieder möglich, aber die Erwartungen der Kundinnen und Kunden haben sich geändert. Das spiegelt sich in unserer immer vielfältigeren Auswahl an ansprechenden, innovativen und bedeutungsvollen Erlebnissen wider“, so David Schelp, CEO von TUI Musement, der Division für Touren & Aktivitäten der TUI Group. „Mit unseren neuen Konzepten bauen wir unser Portfolio an TUI-Ausflügen weiter aus - originelle, hochwertige und exklusive Erlebnisse, die von unserem Team nach den neuesten Reisetrends gestaltet werden.“

Zwei neue Tourkonzepte

TUI verfügt über eines der größten Portfolios an Erlebnissen der eigenen Marke, darunter die TUI Collection und die PLUS-Ausflugsreihe, die nun durch die neuen Konzepte „Iconic Insiders“ und „STEP Rundgänge“ ergänzt werden. Die Iconic Insiders zeigen die bekanntesten Sehenswürdigkeiten eines Reiseziels, allerdings mit einem höheren Maß an Interaktion mit dem Guide - einem Insider des Reiseziels, der lokale Einblicke und Empfehlungen gibt. Die STEP (Sustainable, Trusted, Engaging, Personalised) Rundgänge sind authentische Erlebnisse abseits der üblichen Touristenrouten, bei denen lokale Gemeinschaften, Insiderwissen und typische Aktivitäten einbezogen werden, damit Reisende voll und ganz in die Kultur ihres Reiseziels eintauchen können.

Die neuen Konzepte orientieren sich nicht nur an den jüngsten Reisetrends, sondern sind auch auf die Bedürfnisse bestimmter Zielgruppen abgestimmt. Die „Iconic Insiders“-Erlebnisse wurden vor allem für Familien und Erstbesucher eines Reiseziels entwickelt.

Die „STEP Rundgänge“ richten sich dagegen an Paare, Gruppen von Freunden, Alleinreisende sowie Besucherinnen und Besucher, die ihren Zielort in der Vergangenheit bereits einmal besucht haben.

Neue Privat- und Kleingruppenerlebnisse

Zusätzlich zu den neuen Konzepten wurden die beliebtesten TUI-Touren komplett überarbeitet, um sie auch als Privat- oder Kleingruppentouren anbieten zu können. Private Touren haben einen flexiblen Zeitplan, der es den Gästen ermöglicht, ein Reiseziel bei einem ganz persönlichen Erlebnis in ihrem eigenen Tempo zu entdecken.

Kleingruppentouren sind auf sechzehn Personen begrenzt und bieten ein entspanntes und interaktives Erlebnis durch eine stärkere Einbindung des Guides und lokaler Gemeinschaften.

Die Step Rundgänge und Iconic Insiders sowie Privat- und Kleingruppenerlebnisse sind jetzt verfügbar. Nähere Informationen unter: www.gotui.com (red)