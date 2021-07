Gruber-reisen: Lust auf Länder & Städte

Citytrips zum Nationalfeiertag und in den Herbstferien, besinnliche Adventfahrten, Studien- und Aktivreisen, Wellness, Abenteuer, Erlebnisse zum Kraft tanken und vieles mehr findet sich im neuen Katalog. GRUBER-reisen entführt seine Gäste unter anderem an den Golf von Neapel. Dieser zählt mit der pittoresken Amalfiküste, der lebhaften Stadt Neapel, der versunkenen Stadt Pompeji, dem aktiven Vesuv und dem berühmten Capri zu den reizvollsten Reisezielen in Italien. Drei Termine mit Flug ab Graz oder Wien werden als Wander- oder als Rundreise angeboten.

Bequem und sorgenfrei in den Urlaub

Für UrlauberInnen, die den Sommer verlängern wollen, empfiehlt der Reiseveranstalter Zypern, die Insel der Götter. Im Herbst ist sie das ideale Reiseziel, denn die Temperaturen eignen sich perfekt zum Baden, für Entdeckungstouren oder für ausgedehnte Wanderungen.

GRUBER-reisen-Gäste fliegen bequem direkt ab Graz, Klagenfurt oder Linz und mit dem zusätzlichen Sorglos-Paket können sie bis 14 Tage vor Abreise kostenlos stornieren oder umbuchen. (red)