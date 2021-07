KLM: Ausbau des Karibik- und Südamerika-Netzwerks

Aktuell bedient die nationale Fluggesellschaft der Niederlande 17 Destinationen in Südamerika und in der Karibik, im Winterflugplan neu hinzugekommen sind Port of Spain (Trinidad & Tobago) und Bridgetown (Barbados).

Reisebeschränkungen beachten

In viele Länder der Karibik und Südamerikas sind derzeit nur notwendige Reisen erlaubt. Es bestehen weiterhin erhebliche Reisebeschränkungen. Auch für Reisende, die aus einigen Ländern anreisen, ist eine obligatorische Quarantäne erforderlich. Der Farbcode für Aruba, Bonaire und Curaçao ist gelb, was bedeutet, dass Reisen zu diesen Inseln möglich sind. Da sich die Reiseregeln jederzeit ändern können, empfiehlt KLM Reisenden, sich über die neuesten Regeln auf dem Laufenden zu halten, indem sie wijsopreis.nl und klm.traveldoc.aero konsultieren. KLM hält sich an alle Regeln und Vorschriften der niederländischen Regierung. (red)