Mauritius öffnet Grenzen für internationale Gäste

Mauritius hat heute seine Grenzen für internationale Reisende geöffnet: Phase 1 der Wiedereröffnung, die von heute bis zum 30. September 2021 läuft, ermöglicht geimpften Gästen den Aufenthalt in einem der 14 ausgewählten “Resort Bubbles”. Die Urlauber können die Einrichtungen des von ihnen gewählten Hotels, einschließlich des Pools und des Strandes, nutzen. Zu finden sind die zugelassenen „Covid-19-Safe-Resorts“ unter: www.mauritiusnow.com

Für nicht geimpfte Reisende gibt es eine Auswahl an Quarantänehotels (Quarantäne im Hotelzimmer für nicht geimpfte Reisende).

Weiterhin strenge Einreisebestimmungen

Wer auf die Insel reisen möchte, ist allerdings strengen Corona-Auflagen unterworfen: Reisende nach Mauritius müssen sich zwischen fünf und sieben Tagen vor der Abreise einem PCR-Test unterziehen; ein negatives Ergebnis ist für die Einreise auf die Insel erforderlich. Geimpfte und nicht geimpfte Reisende müssen sich zudem bei der Ankunft am Flughafen auf Mauritius und am 7. und 14. Tag ihres Aufenthalts am Urlaubsort einem PCR-Test unterziehen.

In Phase 2 der Wiederöffnung der Grenzen, die am 1. Oktober 2021 beginnt, können geimpfte Reisende bei Vorlage eines negativen PCR-Tests, der innerhalb von 72 Stunden vor der Abreise durchgeführt wurde, ohne Einschränkungen nach Mauritius einreisen.

Alle Details zu den Einreisebestimmungen und Sicherheitsprotokollen: mauritiusnow.com/mauritius-travel-advice/ (red)