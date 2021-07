Hertz Österreich mit 250.000 neuen MitarbeiterInnen

„Das Sinnbild für Fleiß und noch dazu bereits in den Hertz Farben geboren – da blieb uns doch gar keine andere Wahl, als die Bienen in der Hertz Family willkommen zu heißen, oder?“ schmunzelt Geschäftsführer Udo Rienhoff. Der Hintergrund ist allerdings ein ernster. „Als Unternehmen der Reiseindustrie ist es nicht nur in unserem Interesse, sondern vielmehr in unserer Mitverantwortung, die Welt auch weiterhin bereisenswert zu halten. Ohne Bienen sähe es dafür düster aus. Als wir vom Projekt 2028 und dem Ziel, die Bienenpopulation in Österreich nachhaltig zu erhöhen, erfuhren, war für uns klar, dass wir uns daran tatkräftig beteiligen wollen“, so Rienhoff.

Unterstützung durch die Gemeinde

Volle Unterstützung erfährt Hertz dabei auch durch die Gemeinde Gumpoldskirchen und durch die WKO. Weder Bürgermeister Ferdinand Köck noch Fachverbandsvorsitzender Mag. Paul Blachnik ließen es sich nehmen, die Neuen persönlich zu begrüßen. „Es freut uns besonders, dass wir mit Hertz einen der Global Player der Reiseindustrie für unsere Initiative gewinnen konnten“, freut sich auch Mark Poreda, eines der Masterminds hinter dem Projekt 2028. „Vielleicht folgen ja noch weitere Partner aus dem Tourismus?“

Über Projekt 2028

Projekt 2028 von Hektar Nektar ist die größte digitale Bienenschutzinitiative in Österreich und Deutschland. 2018 ins Leben gerufen soll bis 2028 die Anzahl der Bienen um zehn Prozent gesteigert und damit messbar und nachhaltig zum Artenschutz beigetragen werden. Bisher konnte die Population der Bienen in Österreich und Deutschland um mehr als 25 Mio. zusätzliche Bienen vergrößert werden. Weitere Informationen unter www.hektarnektar.com (red)