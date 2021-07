FERIEN Touristik & Coral travel: Provisionsmodell 2022 bleibt gleich

Der Düsseldorfer Reiseveranstalter FERIEN Touristik, setzt auch für das kommende Geschäftsjahr auf eine zweistellige Grundprovision, geringe Umsatzstaffeln und eine Spitzenprovision von bis zu 13%.

"Gerade in dieser herausfordernden Zeit für die gesamte Touristikbranche, versprechen wir den Reisebüros planungssichere und faire Provisionen“, so Koray Cavdir, Geschäftsführer von FERIEN Touristik. „Wie auch in der Vergangenheit, können unsere Vertriebspartner auf uns zählen“ ergänzt Ender Karadag, Vertriebs- und Marketingchef bei FERIEN Touristik & Coral travel.

Stabile Konditionen für Reisebüros

So erhalten stationäre Reisebüros auch im kommenden Geschäftsjahr (01.01. bis 31.12.2022) direkt ab der ersten Buchung 10% Grundprovision und profitieren bereits ab einem Umsatz von 20.000 EUR von attraktiven Staffelprovisionen. Die Maximalprovision liegt bei 12% und wird ab 100.000 EUR Umsatz erreicht. Die Einstiegsprovision im Onlinevertrieb beginnt bei 8%.

Die Provisionsregelung ist für alle Pauschal- und Nur-Hotel Buchungen, unabhängig von dem Vorjahresumsatz, gültig. Wie bereits im laufenden Jahr fließen die Umsätze der klassischen Marke Coral travel ebenfalls in die FERIEN Umsatzstaffel. Zusätzlich bietet FERIEN Touristik 1% Hotelincentive auf alle OTIUM Hotels und Xanadu Resort Buchungen. Somit können die Vertriebspartner mit dem Hotelincentive bis zu 13% verdienen.

Der Agenturantrag kann online auf ferien-touristik.de im Agenturbereich ausgefüllt werden. (red)