traffics integriert LMX Tripdesigner in Cosmonaut

Dafür integriert der Berliner Technologie-Experte zum neuesten Release erstmalig den LMX Tripdesigner in seinem Vergleichs- und Reservierungssystem. Reisebüros eröffnet sich dadurch neben dem bestehenden Angebot an LMX-Produkten eine enorme Bandbreite von Einzelkomponenten aus einer Hand. Sie können für ihre Kunden Bausteine von Hotels über Bahn- und Bustickets, Transfers und sogar Fährpassagen je nach Gusto des Reisenden zusammenzustellen, ohne dabei in die Veranstalterrolle zu geraten.

„LMX und traffics verbindet bereits eine jahrelange, erfolgreiche Zusammenarbeit. Mit dem Tripdesigner verfügt LMX über eine enorme Auswahl von Baustein-Komponenten, die sich von Reisebüros bislang allerdings nicht aus einer Hand sowie über ein CRS buchen ließen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir Agenturen dieses Novum künftig gemeinsam bieten können“, erklärt traffics-CEO Salim Sahi.

„Kundenwünsche sind individueller als je zuvor – neben dem Pauschalreisesegment werden maßgeschneiderte Reisen immer wichtiger. Mit dem Cosmonaut gelangt unser Angebot nun in eines der wichtigsten CRS am Counter – ich bin sicher, dass die Neuerung von Agenturpartnern überaus gut angenommen werden dürfte“, ergänzt Alexander Sieland, Brand Director LMX Individuell & Sun Trips Reisen by LMX und damit zuständig für den LMX Tripdesigner.

Über die Möglichkeiten, die sich Agentur-Partnern durch die Neuerung im Cosmonaut künftig auftun, informieren traffics und LMX gemeinsam in einer Reihe von Webinaren für Expedienten. Termine gibt es ab sofort und bis zunächst Ende August. Alle Daten sind unter www.bausteinreisen.de/webinare abrufbar. Nähere Infos zum LMX Tripdesigner sind hier nachzulesen. (red)