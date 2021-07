Meine Landausflüge neu mit Ausflügen für Flusskreuzfahrten

Weitere Häfen, auch außerhalb Deutschlands, befinden sich bereits in der Planung und sollen zeitnah folgen.„Wir freuen uns, ab sofort nicht nur den Hochseekreuzfahrt-Gästen Angebote präsentieren zu können, sondern auch den Flusskreuzfahrt-Gästen eine Auswahl an abwechslungsreichen Ausflügen zu bieten“, sagt Marleen Hoffmann, Head of Product Management und blickt damit erwartungsvoll in die Zukunft. Die Fahrtgebiete umfassen bis dato die Flüsse Donau, Main, Mosel und Rhein. Im Programm von „Meine Landausflüge“ befinden sich unterschiedliche Ausflüge, angefangen bei geführten Spaziergängen über Fahrradtouren bis hin zu privaten Ausflügen, wie z.B. in Bonn eine Tour im Oldtimer Bully.

Zusatzverdienste für Partnerreisebüros

„Mit unserem Ausflugsangebot für Flussreisen erschaffen wir einen weiteren bedeutenden Zugang zu unserem Partnervertrieb. Neben dem lukrativen Zusatzverkauf von Landausflügen im Hochseereisegeschäft, haben unsere Partner nun die Möglichkeit, ihr Provisionsvolumen im Landausflugsbereich zu erhöhen sowie ihren Kunden einen weiteren entscheidenden Mehrwehrt für ihre Kreuzfahrt anbieten zu können. Unsere attraktiven Konditionen für den Verkauf sowie unsere variablen Vertriebsmöglichkeiten bleiben 1: 1 bestehen.“, erklärt Meike Dahlbüdding, Head of Sales bei „Meine Landausflüge“.

Seit 2017 bietet das Portal für Kreuzfahrt-Ausflüge „Meine Landausflüge“ individuelle Touren in kleinen Gruppen zu günstigen Preisen. Das Angebot wurde auch während der Corona-Pandemie kräftig ausgebaut und umfasst aktuell knapp 600 Ausflüge in über 140 Hochseehäfen. (red)