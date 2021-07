Verkehrsbüro: Neue Leitung Human Resources

Damit verantwortet Eglhofer sämtliche HR-Agenden für rund 2.000 MitarbeiterInnen von Österreichs größtem Tourismuskonzern. Er berichtet direkt an Martin Winkler, Vorsitzender des Vorstands des Verkehrsbüros. Dietmar Eglhofer tritt seine Position in äußerst herausfordernden Zeiten an.

„Die Corona-Pandemie hat die Tourismusbranche besonders hart getroffen. Vor uns liegt noch ein langer Weg, den wir gemeinsam mit viel Engagement und Zuversicht bewältigen werden. Dazu stellen wir das People Management und den Ausbau unserer digitalen Kundenbeziehungen noch stärker in den Mittelpunkt. Mit Dietmar Eglhofer haben wir einen hochkarätigen Experten gefunden, der mit seinen umfassenden Kenntnissen in der Begleitung von digitaler Transformation und Change-Prozessen zur Bewältigung dieser Krise beitragen wird“, erklärt Martin Winkler.

Langjährige HR-Erfahrung

Zuvor war Eglhofer unter anderem sieben Jahre bei IQVIA, einem der führenden globalen Anbieter von klinischer Auftragsforschung, tätig. Zunächst als Country Manager und Region Senior Director Human Resources avancierte er später zum Global Vice President Human Resources, verantwortlich für die HR-Agenden von rund 36.000 MitarbeiterInnen. Einen weiteren beruflichen Step legte Eglhofer im Bundesrechenzentrum ein. Zudem baute er als Co-Founder und Geschäftsführer der VIARES GmbH ein eigenes Unternehmen im Health-Sektor auf, um den Mitarbeitermangel in der stark wachsenden klinischen Forschung zu minimieren.