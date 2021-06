Miller Reisen präsentiert "Bunte Vielfalt"-Katalog

Zuversichtlich, dass die kommende Herbst-/Wintersaison wieder eine Reisesaison wird veröffentlicht der Experte für individuelle Reisen nach Lateinamerika, in die Karibik und die Südsee seinen neuen Katalog: So bunt wie Lateinamerika und die Karibik, so bunt ist auch die Vielfalt der Reiseinspirationen im aktuellen Miller Online-Katalog, der sich bewusst auf aus heutiger Sicht realistisch durchführbare Reiseangebote konzentriert.

Neue Inhalte zur Beratungsunterstützung

Und nicht nur das Angebot und das Konzept des „Ein-In-Alles Kataloges“ ist neu, sondern er zeigt sich auch im neuen Layout Design, das künftig alle Kataloge des Lateinamerika Experten prägt: Das neue Gesicht des Kataloges und die erweiterten Inhalte sollen die Kunden schon beim Lesen begeistern und die Reiselust noch weiter steigern. Der neue Reisefinder soll außerdem dabei helfen schnell und einfach genau die passende Reise aus dem großen Angebot herauszufiltern. Und noch eine weitere zusätzliche Unterstützung bei der Beratung ist in den neuen Katalogen enthalten: Mithilfe des erstmals ausgewiesenen Reisecharakters ist sofort zu erkennen, welche Reise am besten zu den spezifischen Wünschen des Kunden passt. Weitere hilfreiche Hinweise bieten die neuen Länderseiten und Expertentipps.

Link zum Online-Blätter-Katalog hier (red)