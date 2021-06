ÖHV begrüßt weitere Öffnungsschritte

Die 3G-Regelung gilt ab dem Zeitpunkt auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hotellerie, die Sperrstundenregelung wie auch die Mindestabstände fallen weg, ein Schritt zu mehr Wirtschaftlichkeit - das unterstreicht heute auch Branchensprecherin Michaela Reitterer, ÖHV-Präsidentin und selbst Eigentümerin des Boutiquehotels Stadthalle:

Vor allem die Ausweitung der 3Gs auf unsere Teams ist eine Riesenerleichterung in den heißen Sommermonaten. Mit dem Wegfallen der Mindestabstände können die Betriebe nach dem harten Mega-Lockdown endlich wieder wirtschaftlich arbeiten. Die Abstandsregelung hat viele Hotels vor monetäre und logistische Herausforderungen gestellt. Die Lockerungen in dem Bereich waren wichtig. Die Durchimpfungsrate ist hoch und steigt weiter, es wird konstant viel getestet und die Hygienebedingungen in den Häusern sind auf Top-Niveau. Hotels waren immer sicher und werden es auch nach den nächsten Öffnungsschritten sein.“