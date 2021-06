EU akzeptiert deutsche Reisebeschränkungen für Portugal

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat Portugal wegen starker Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus als Virusvariantengebiet eingestuft. Damit einher geht eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts.

EU billigt Reisebeschränkungen

Die EU-Kommission hält die von Deutschland verhängten Reisebeschränkungen für Portugal nach den geltenden europäischen Vereinbarungen für möglich. Sie fielen unter eine durch die Mitgliedstaaten vereinbarte "Notbremse" beim Auftreten von Virus-Varianten, sagte ein Sprecher am Montag. Deutschland habe die Kommission über die Einschränkungen informiert.

Die EU strebt eigentlich an, weitgehend unbeschränktes Reisen in den Sommermonaten zu ermöglichen. Dazu geht am 1. Juli das EU-weit lesbare digitale Corona-Zertifikat an den Start, das Informationen über Impfungen, Tests oder eine überstandene Covid-Erkrankung enthält. Nutzer sollen dadurch von Quarantäne- und Testpflichten bei der Einreise ausgenommen werden.

Die Mitgliedstaaten hatten aber Anfang Juni ihre Reiseempfehlungen in der Corona-Krise angepasst und dabei die Möglichkeit einer sogenannten Notbremse geschaffen. Sie ermöglicht es den Regierungen, insbesondere bei der Ausbreitung von Virus-Varianten wieder Beschränkungen zu verhängen. Dies gilt auch für Inhaber des Corona-Zertifikats. Die EU-Kommission hatte dieses System selbst vorgeschlagen.

Auch Russland wurde von Deutschland neu in seine Liste der Virusvariantengebiete aufgenommen. Es gelten die selben Regelungen. (APA / red)