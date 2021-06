Mondial: Deine Seele ist hungrig? Schenk ihr Wien!

Next Slide

Nach monatelangem Herumsitzen in den eigenen vier Wänden mit Home-Office, Serienmarathons und Essen vom Lieferservice, fühlen wir uns innerlich ausgehungert. Die Sehnsucht, seine abgestumpften Sinne wieder mit lebendiger Inspiration zu füllen ist groß. Deine Seele ist auch hungrig nach Abwechslung und Erlebnissen?

Wien ist immer dabei mit der ivie-App

Schenk ihr mit den „Vienna Soul Places“ das, was sie braucht: Kunst, Kultur, Kulinarik und besondere, echte Momente, die man nur in einer Stadt wie Wien erleben kann. Mit der Vienna City Card erhalten Gäste etwa volle Mobilität und attraktive Vorteile in Museen, im Theater und für Konzerte, beim Einkauf und im Restaurant. Die neue Vienna City Card Experience Edition bietet unzählige Blicke hinter die Kulissen der Stadt. Außerdem gibt es mit der ivie-App ab sofort einen eigenen digitalen Wien-Guide für die Hosentasche.

Wien 2021. Feed your soul!

Informieren Sie sich HIER über das aktuelle Schwerpunktthema „Deine Seele ist hungrig – Schenk ihr WIEN“ und nehmen Sie am großen Buchstabenrätsel-Gewinnspiel teil. In Kooperation mit dem Wien Tourismus verlost Mondial zwei exklusive 3-tägige Reisen nach Wien!

TIPP: Buchen Sie ab sofort bis 18.11.2021 die Aktion "Wien 2x2 - für scharfe Rechner" zum ultimativen Schnäppchenpreis ab 159 EUR für 2 Personen und 2 Nächte inklusive Frühstück und "Wien 1+1"-Gutscheinheft.