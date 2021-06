Austrian Airlines: Wiedereröffnung der Business Lounge

Aufgrund der Maßnahmenlockerungen und einem merklichen Anstieg an Fluggästen zum Sommerbeginn kann Austrian Airlines ab 8. Juli wieder Gäste in der HON Circle Lounge im Schengen-Bereich des Flughafen Wiens (F-Gates) begrüßen. HON Circle wie auch Lufthansa und Swiss First Class Gäste können ab dann wieder täglich von 05:30 bis 22:30 Uhr alle Vorzüge der Lounge genießen. Auch der Austrian Airlines HON Check-in steht Passagieren ab dann wieder von 04:30 bis 23:00 Uhr zur Verfügung.

Um den Gästen in der Business Lounge Schengen (F-Gates) auch zu stark frequentierten Zeiten möglichst hohen Komfort und Platz zu bieten, wird ab 1. Juli zudem die Senator Lounge Schengen stundenweise öffnen.

„Als Premium Carrier sind unsere Lounges wichtiger Bestandteil des Reisekomforts, den wir Austrian Airlines Passagieren bieten wollen. Wir freuen uns daher sehr, wieder mehr Serviceleistungen für unsere Vielflieger:innen bieten zu können“, so CCO Michael Trestl.

Geplant ist zudem die schrittweise Wiedereröffnung weiterer Lounges am Flughafen Wien sowie die Wiederaufnahme des HON Limousinen Services.

Maskentragepflicht: In den Austrian Airlines Lounges besteht, wie im gesamten Flughafenterminal und an Bord, Maskentragepflicht. Informationen zu den Zutrittsregeln sind auf der Austrian Airlines Website zu finden. (red)