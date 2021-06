HL Travel: neue Reisen im Privatjet

Der Luxusreise-Spezialist HL Travel mit Sitz in Wien und Basel hat für die Zeit nach der Corona-Pause mehrere Reisen zusammengestellt. Zunächst geht es von 26.11.-13.12.2021 auf den Kreuzflug „Safari & Golf: Assuan, Südafrika, Seychellen“. Auf dem 18-tägigen Kreuzflug entdecken die Reisenden in einer exklusiven Kleingruppe Highlights wie den Krüger Nationalpark, die Hafenstadt Port Elizabeth, Kapstadt und die Seychellen. Golfer können die Reise mit einem Golf-Paket kombinieren und fünf abwechslungsreiche Plätze bespielen. Die gleiche Tour ist nochmals für den gleichen Zeitraum im Jahr 2022 geplant.

Geschichte und Zukunft der Seidenstraße

Auf den „Kreuzflug Zentralasien“ geht es von 02.-14.06.2022. An 13 Tagen stehen Kasachstan, Usbekistan sowie Aserbaidschan auf dem Programm. „Die Seidenstraße war der wichtigste Handelsweg zwischen Europa und China. Doch nicht nur Waren wurden ausgetauscht, sondern auch Religionen, Wissen, Erfindungen und die Pest. Diese Reise bietet eine Übersicht über die Entstehung, Geschichte und Zukunft der Seidenstraße», erklärt Melanie Frühwirt, Co-Geschäftsführerin HL Travel.

Weltumrundung

Bereits jetzt ist die 26-tägige Weltumrundung von 23.11.-19.12.2023 geplant. Auf der Reise lernen die Teilnehmenden acht Länder und fünf berühmte Inseln rund um die Kontinente kennen. Angeflogen werden bekannte und wenig bekannte Ziele auf den Azoren, in Kuba, Kolumbien, Chile, die Osterinsel und die Cook Inseln, Australien, Indonesien und Thailand. „Bei dieser Weltumrundung legen unsere Gäste mehr als 40.000 Reisekilometer mit einem privaten, sehr komfortablen Flugzeug inklusive Privatkoch, Arzt und Butler zurück. Auch an den Zielflughäfen kümmern wir uns ums Gepäck, die Kontrollen und sorgen dafür, dass wir überall ohne Warteschlangen einreisen“, beschreibt Melanie Frühwirt den Komfort, welchen die HL-Travel-Reisen bieten. Alle Reisen starten in Zürich und/oder Wien. Derzeit gilt: Wer mitreisen möchte, muss vollständig geimpft sein oder einen aktuellen, negativen PCR-Test vorweisen können. (red.)