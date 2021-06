Austrian: digitaler Corona-Dokumenten-Check für 13 Länder

Bereits seit April bietet Austrian Airlines dieses Service für Flüge nach Deutschland, Griechenland und Spanien an. Inzwischen wurde die digitale Dokumentenprüfung auch für Ägypten, Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz und Ukraine zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus kann das Angebot ab sofort nicht nur für Linien- sondern auch für Austrian Holidays Flüge genutzt werden. Die digitale Dokumentenprüfung erlaubt den Passagieren, den Aufenthalt am Airport so kurz wie möglich zu halten. Gleichzeitig erhalten Reisende dadurch die Sicherheit, schon vor Reiseantritt zu wissen, dass alle Einreisebestimmungen erfüllt werden.

Gut vorbereitet

Fluggästen wird empfohlen, sich vorab über die Einreisebestimmungen des jeweiligen Ziellandes zu informieren. Eine hilfreiche Unterstützung und einen Überblick über Einreiserestriktionen und quarantänefreies Reisen bietet beispielsweise die neue interaktive Weltkarte von Austrian Airlines. Für die angebotenen Destinationen können Passagiere anschließend freiwillig für Linienflüge bis zu zwölf und für Austrian Holidays Flüge frühestens 48 Stunden vor Reiseantritt die benötigten Dokumente über das AUA-Portal hochladen. Diese werden vom Health Entry Support Center auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Der Fluggast erhält bis spätestens vier Stunden vor Abflug per Email eine Benachrichtigung, ob die eingereichten Dokumente gültig sind. Sind sie nicht vollständig oder ungültig, erhält man ebenfalls eine Rückmeldung und muss fehlende Dokumente beim Boarding nachreichen.

Unabhängig von der digitalen Dokumenten-Überprüfung müssen alle Dokumente auf der Reise im Original mitgeführt werden. Informationen dazu, an welchen nationalen und internationalen Flughäfen Covid-19 Tests für die Rückreise möglich sind, sind auf der Austrian Airlines Website abrufbar. Die digitale Dokumentenprüfung steht unter www.austrian.com/at/de/digitale-dokumentenpruefung zur Verfügung.