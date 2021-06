Air Canada lädt zur Teilnahme an der Global Sales University

Die abwechslungsreichen, interaktiven Online-Kurse seien eine gute Möglichkeit, das Wissen über Air Canada zu erweitern. Mit diesem Angebot unterstütze die Airline ihre Partner, um die gemeinsamen KundInnen noch besser beraten zu können, so die Airline in der Aussendung an den Reisevertrieb.

Der „Air Canada Expert“ Einsteiger-Kurs besteht aus vier Modulen, welche jeweils ca. 15 Minuten dauern. Hier erfahren TeilnehmerInnen Interessantes und Wissenswertes über das Netzwerk, die Allianzen, Produkte und Dienstleistungen der Air Canada. Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses erhalten diese ihr persönliches Zertifikat.

Einfacher Zugang und Gewinnchance

Registrieren und einloggen: Air Canada University

Nach der Registrierung wählen die TeilnehmerInnen "Course Catalogue" aus dem oberen Menü, um Kursmodule auszuwählen und zu Ihrer persönlichen Bibliothek hinzuzufügen.

Unter allen erfolgreichen AbsolventInnen des „Air Canada Expert“ Kurses verlost die Airline zwei Economy Class Tickets von Österreich nach Kanada, sowie vier Maple Leaf Lounge Voucher. Zur Teilnahme am Gewinnspiel senden ReisebüromitarbeiterInnen eine Kopie ihres persönlichen Zertifikats mit dem Betreff „GSU 2021“ an marketingfra@aircanada.ca. (red)