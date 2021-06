ITS-Reisen buchen, Zusatzprovision kassieren & gewinnen

ITS gehört wie Dertour, Meiers Weltreisen und Jahn Reisen unter das Dach der DER Touristik und begleitet die Touristik seit über einem halben Jahrhundert.

„Wir bieten ein komplettes Vollsortiment; besser kann man nun nicht aufgestellt sein. Von Dertour Deluxe, im Bereich der boomenden Luxusreisen, über Meiers Weltreisen, dem Spezialist für die Ferne, bis hin zum leistbaren, klassischen Pauschalurlaub der Marke ITS - wir liefern dem Vertrieb eine unglaubliche Auswahl", so REWE Austria Touristik Bereichsleiter Robert Biegler.

Seit November 2019 sind die KollegInnen der REWE Austria Touristik als GSA für diese Marke zuständig, doch durch Corona konnte dies noch nicht gefeiert werden. Das soll jetzt nachgeholt werden:

Buchen - kassieren - gewinnen & abheben

Gefeiert wird mit einer Zusatzprovision für den Buchungszeitraum vom 21. Juni bis 31. Juli für alle über CRS abgesetzten Buchungen der Marke ITS (ausgenommen Nur Flug ITS; ITS Indi).

Aber nicht nur das: Top ITS-Verkäufer können an einem Gewinnspiel für ein Campus Live Event 2021 in Mexiko teilnehmen.

Wissen müssen die MitarbeiterInnen am Counter allerdings, dass ITS nicht gleich Billa Reisen ist. "Dies sind zwei unterschiedliche Produkte!“, so Robert Biegler.

Nähere Informationen zu den Zusatzprovisionen und dem Gewinnspiel unter: vertrieb@dertour.at

(red)