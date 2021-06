GTA WATERWAYS: Sonnwendfeier in die Wachau

Vor dem heutigen Saisonstart der MS Nestroy von Wien ans Schwarze Meer, lud GTA-Eigentümer Toni Aigner Partner und Freunde ein, die Sonnwendfeier in der Wachau auf dem beliebten Donauschiff zu genießen.

Die gesamte Crew an Bord als auch das GTA Team haben die letzten Wochen mit größter Motivation und Freude den Neustart vorbereitet. Auch die, aufgrund der Hygieneregeln, teilweise neuen Abläufe in Restaurant und Bar werden trainiert, damit sich schon bald die ersten Gäste an Bord wohlfühlen können.

Der hochmotivierte Kreuzfahrtleiter Niki Nikolaus im Welcome-Einsatz

„Wir fließen wieder! Wir wollen zeigen, dass man an Bord unserer MS Nestroy eine sorgenfreie Zeit genießen kann“, so Eigentümer Toni Aigner.

Toni Aigner mit seiner Gattin Ilse Aigner-Unger

Nach der Einschiffung der rund 140 geladenen Gäste in Wien Nußdorf, galt es bei den höchst sommerlichen Temperaturen des vergangenen Wochenendes, ein laues Lüftchen bei Fahrtwind an Sonnendeck der MS Nestroy zu erhaschen.

Nach den ersten coolen Drinks an der Panorama Bar wurde das Grillrestaurant „DIE GRILLEREI“ - das einzige seiner Art an Deck eines Donauschiffes - feierlich eröffnet.

Der beliebte Treffpunkt am Sonnendeck blieb trotz Hitze der Hotspot der Kurzkreuzfahrt, zum Abschluss lud die Crew sogar zum Frühshoppen mit Bier, Weißwurst, Leberkäs und Brezel.

Leinen Los! Flussaufwärts ging es vorbei an den imposanten Burgen Kreuzenstein und Greifenstein, nach Krems und weiter nach Melk.

