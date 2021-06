Finnland öffnet die Grenzen für Touristen

Bei Ankunft muss eine Bescheinigung vorliegen, die nachweist, dass der Reisende entweder 14 Tage zuvor die vollständige Covid-19-Impfung erhalten hat, von Corona genesen ist und mindestens eine Woche vor Ankunft bereits eine Impfung erhalten hat oder vor weniger als sechs Monaten durch Corona erkrankt war. Bei Erfüllung dieser Gesundheitskriterien entfällt die obligatorische Testpflicht und die Quarantäne. Die aktuellsten Informationen zu den Einreisebestimmungen sind auf der Webseite des Finnischen Grenzschutzes und auf Webseite von FINENTRY zu finden.

Glückliche Finnen

Wer einen entspannten und sicheren Urlaub in ruhiger und schönster Natur verbringen möchte, sollte sich die nordeuropäische Destination, die in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge zum glücklichsten Land der Welt gewählt wurde, definitiv auf seine Liste schreiben. Denn das Land der tausend Seen lockt mit grünen Nationalparks, viel Platz zum Erkunden und der saubersten Luft der Welt. Finnland ist zudem eines der nachhaltigsten Länder weltweit und bietet das ganze Jahr über spannende Aktivitäten. Bei einem Aufenthalt darf auch der Saunagang nicht fehlen, denn dieser ist nicht nur wesentlicher Bestandteil der finnischen Kultur, sondern seit Dezember letzten Jahres auch immaterielles UNESCO Kulturerbe.