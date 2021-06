Air Canada fliegt wieder nach Wien

Über das Air Canada Drehkreuz Toronto erreichen Passagiere aus Österreich auf den Flügen ab Wien derzeit schnell und bequem rund 25 Ziele in Kanada – darunter Vancouver, Calgary, Winnipeg, Montréal, Ottawa, Halifax und andere. Rund 10 Ziele in den USA – darunter San Francisco, Los Angeles, Denver, New York sind derzeit ebenfalls mit bequemen Anschlussflügen über Toronto erreichbar.

Mit steigender Nachfrage und vereinfachten Einreisebestimmungen wolle Air Canada das Flugangebot innerhalb Kanadas und in die USA in den kommenden Wochen und Monaten sukzessive wieder ausbauen auf bis zu 40 Ziele in den USA und rund 30 Ziele in Kanada, die über Toronto erreichbar sein werden, so Air Canada in einer Presseaussendung.

Geplante Flugzeiten

Toronto - Wien:

AC886 YYZ-VIE 18:35 08:45+1 MI / FR / SO

AC887 VIE-YYZ 10:30 13:20 MO / DO / SA

Sicher und flexibel ans Ziel

Sicherheit und Bequemlichkeiten würden für Air Canada an erster Stelle stehen. Mit dem neuen Hygienekonzept CleanCare+ biete Air Canada vom Check-In bis zur Ankunft am Zielort Sicherheit für alle Passagiere, heißt es in der Presseaussendung und listet die Maßnahmen auf: Beim Check-in und am Gate sorgen u.a. kontinuierliche Reinigung und Desinfektion aller Oberflächen, obligatorische Temperaturkontrollen aller Fluggäste und das Ein- und Aussteigen in kleinen Gruppen dafür, das Ausbreitungsrisiko von COVID-19 zu verringern.

An Bord werden die Flugzeugkabinen regelmäßig elektrostatisch besprüht und desinfiziert und häufig benutzte Oberflächen mit klinischem Desinfektionsmittel umfassend gereinigt. Alle Air Canada Flugzeuge sind mit HEPA-Filtern ausgestattet, wie sie auch in Kliniken verwendet werden. Diese Filter reinigen 99,9% aller Partikel aus der Kabinenluft und erneuern diese komplett alle zwei bis drei Minuten während des gesamten Fluges.

Flexible Umbuchungsmöglichkeiten und die Umwandlung von Flugtickets in langfristig gültige Reisegutscheine seien ein weiterer wichtiger Teil des Air Canada Gesamtkonzeptes für eine größtmögliche Flexibilität und Sicherheit der Fluggäste, heißt es weiter. (red)