Aldiana startet Infonet für Reisebüromitarbeiter

Ab sofort finden Agents unter www.friends-aldiana.at übersichtlich dargestellt und 24 Stunden am Tag nicht nur Vertriebsinformationen, Marketingtipps, die aktuellen Top-Angebote zum Ausdrucken und Peps für die persönliche Auszeit mit Aldiana, sondern auch detaillierte Beschreibungen zu den einzelnen Clubs inklusive Fotos und Videos. Auch 360 Grad-Rundgänge, die Live-Talks mit den Clubchefs, die im Frühjahr über die Bühne gegangen sind sowie Details zu den zahlreichen Events, Reit- oder Golfpaketen sind auf der neuen Plattform abrufbar.

Anmeldung: Agents können sich ganz einfach mit ihrer Agenturnummer auf www.friends-aldiana.at anmelden. Bei Fragen steht das Aldiana-Vertriebsteam in Österreich per Email an vertrieb@aldiana.at gerne zur Verfügung. (red)