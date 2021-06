Kneissl: Magalog „Herbst - Winter - Frühling 21/22"

Reisefreunde genießen herbstliche Rundreisen u.a. in Spanien, Italien, Griechenland, Portugal, Marokko. Sie erkunden die faszinierende Reisewelt von Armenien und Georgien, das Gebiet um Rhein und Mosel, Thüringen mit der Wartburg oder die fulminante Ausstellung „Nennt mich Rembrandt“ im Frankfurter Städel. Im Winter locken Nordlichter in Island und am Nordkap, Silvester in Dresden und Wildtiere bei sommerlichen Temperaturen in Namibia.

Vorschau 2022

Im neuen Jahr setzt Kneissl wieder vermehrt auf Asien, beliebt sind Vietnam-Kambodscha, Bhutan und Thailand - neu ist u.a. eine StudienReise in Nordjapan. (Süd)Amerika mit Mexiko, Costa Rica, Ecuador und auch New York/Washington sind als Reiseziele im Katalog vertreten, Orientfeeling vermitteln u.a. Jordanien, Usbekistan, der Oman. Im Spätfrühling 22 spielen dann - neben einem sehr breiten Europa-Angebot - auch wieder Irland und Skandinavien (u.a. mit den Schiffslinien Hurtigruten und Havila) ihr großes Potenzial aus. Die Schiene „Österreich 2022“ wird mit einer erstklassigen Studienreise zur Renaissance eröffnet. Des Weiteren beinhaltet der Katalog auch viele spannende Reiseberichte von Kneissl-ReiseleiterInnen. Der inspirierende Katalog „Herbst-Winter-Frühling“ wird ab 11. Juni verschickt bzw. ist in den Reisebüros erhältlich. Schon jetzt kann man im Katalog online blättern. (red)

TIPP: Jeder Transportweg der Reiseleiter und Kunden – ob per Flug oder per Bus – wird von Kneissl Touristik über das BOKU-Kompetenzzentrum für Klimaneutralität CO2-kompensiert.