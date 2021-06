Studiosus startet ab Juni mit Europareisen

Die erste Studiosus-Reise führt ab dem 18. Juni nach Hamburg – Besuch der Elbphilharmonie inklusive. Noch im Juni folgen Reisen an den Niederrhein und nach Island. Im Juli stehen dann Reisen in Polen, Bulgarien und Rumänien auf dem Programm. Die erste Italienreise von Studiosus ist für Anfang August geplant, die erste Portugalreise Ende August. Mit dem zur Studiosus-Gruppe gehörenden Veranstalter Marco Polo geht es bereits Anfang Juli nach Island, Mitte Juli folgen Reisen nach Malta, Ende Juli Reisen nach Italien und Portugal.

Ein aktueller Überblick über alle Länder, die mit Studiosus und Marco Polo derzeit bereisbar sind, unter: www.studiosus.com/service/reisesicherheit-aktuell

Corona-Schutzmaßnahmen bei Studiosus

Für die Reisedurchführung hat Studiosus ein umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet. Die aktuelle Lage in den Ländern und Regionen wird dabei kontinuierlich überprüft. Das Konzept berücksichtigt alle erforderlichen Hygienemaßnahmen, gesetzlichen Bestimmungen und offiziellen Empfehlungen zum Reisen im Bus, im Hotel oder bei Besichtigungen.

Geimpft, genesen, getestet: Als Voraussetzung für die Teilnahme an Reisen von Studiosus und Marco Polo gilt in der Saison 2021 dabei der Nachweis über einen vollständigen Impfschutz, eine überstandene SARS-CoV-19-Infektion oder einen negativen PCR-Test, der zu Reisebeginn nicht älter als 72 Stunden ist.

Nähere Infos zum Hygienekonzept von Studiosus hier

Corona-Kulanzpaket von Studiosus

Das neue Corona-Kulanzpaket von Studiosus beinhaltet keine Anzahlung bei der Reisebuchung sowie ein kostenloses Umbuchungs- und Stornorecht bis einen Monat vor Abreise. Gültig ist es für alle Reisen mit Abreise im Jahr 2021 und es gilt auch für die zur Studiosus-Gruppe gehörende Veranstaltermarke Marco Polo. Für sorgenfreies Buchen sorgt auch ein weiteres Detail des Pakets: So bietet Studiosus bei positivem PCR-Test innerhalb von 72 Stunden vor Abreise ein kostenloses Stornorecht. (red)