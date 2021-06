TUI-Pep-Angebote ab Salzburg und Innsbruck

Ab Salzburg geht es auf die griechischen Inseln Karpathos und Zakynthos, ab Salzburg und Innsbruck gehen die Flieger diesen Sommer auch nach Kalabrien. Der Flugpreis beträgt 99 EUR. Bis Mitte Juli können Agents außerdem den TUI Magic Life Calabria zum Sonderpreis ab 43 EUR kennenlernen.

Von 8. bis 15. Juni geht es um 99 EUR von Salzburg nach Karpathos. Auf Karpathos finden Reisende neben einer Vielzahl an Stränden und Buchten auch urige Bergdörfer und unberührte Natur. Am 10. und 17. Juni heben die Flieger ab Salzburg nach Zakynthos ab, ebenfalls im Pep-Offer um 99 EUR pro Person buchbar. Zakynthos ist bekannt für seine goldfarbenen Sandstrände, versteckte Buchten mit kristallklarem Wasser und als Heimat der Carreta-Carreta Schildkröte: Ein Griechenland für Entdecker und Unterwasserwelt-Fans.

Im Sommer 2021 geht es für TUI Gäste direkt vom Flughafen Salzburg und Innsbruck nach Kalabrien, an die Stiefelspitze Italiens. Mit nur zirka zwei Stunden Flugzeit ist Kalabrien ein beliebtes Reiseziel. Das können Agents jetzt mit dem aktuellen Pep-Offer selbst kennelernen: Ab Salzburg am 27. Juni, ab Innsbruck am 20., 27. Juni und 4. Juli für je eine Woche um 99 Euro.

Magic Life Calabria zum Sondertarif

Günstig dazu buchen können Agents ihren Aufenthalt im TUI Magic Life Calabria. Der Club eignet sich sowohl für Familien als auch für Paare. Während Kinder sich in der Splashworld austoben, können Erwachsene die Ruhe im weitläufigen Pinienwald genießen. Das umfangreiche All Inclusive Angebot umfasst in diesem Club eine breite Auswahl von fünf Restaurants und vier Bars. Je nach Zimmerkategorie und Zeitraum kostet die Übernachtung pro Person zwischen 43 und 106 EUR pro Person. Ein Kind bis 15,99 Jahre nächtigt kostenlos im Zimmer der Eltern.

Die Reservierung sowie die Zahlung erfolgt für Agents direkt im Club unter Roxana.Vleju@tui-magiclife.com.

Flugbuchungen mit Angabe der Agenturnummer und Namen laut Reisepass in der TUI Reisestelle unter reisesetelle@tui.at.