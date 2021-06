FTI: Startschuss für Malta

Malta wird vom Außenministerium aufgrund der konstant niedrigen Zahlen auf den Archipelen nicht mehr als Risikogebiet eingestuft. Das bedeutet, dass Österreicher nach der Rückkehr aus den Malta-Urlaub keine Quarantäne mehr einzuhalten haben. Restaurants dürfen bereits auf Malta wieder öffnen, sogar bis Mitternacht. Pools, SPAs und Fitness-Center können auch wieder genutzt werden.

„Die Behörden vor Ort haben im Rahmen der staatlichen ‚Sunny & Safe Covid19 Maßnahmen‘ einen klaren Stufenplan bis zum Restart des Tourismus vorgelegt“, so Doris Oberkanins, Director Sales & Marketing. „Ab 1. Juni 2021 wird beispielsweise auch die Maskenpflicht für die Strand-Areale am Meer aufgehoben. Eine Woche später dürfen Bars und die sogenannten kazini öffnen, das sind die für Malta typischen Clubs, wo voll Stolz für die Amateur-Band des jeweiligen Ortes der Liebe zu liveMusik in lockerer Café-Atmosphäre Ausdruck verliehen wird. Reisenden bietet sich damit eine riesige Auswahl, um den Urlaub ganz nach Lust und Laune zu gestalten und sich dabei gleichzeitig sicher und rundum wohl zu fühlen.“

Um auf die Mittelmeerinseln einreisen zu können, müssen Österreicher lediglich ein Gesundheits- und Aufenthaltsformular sowie einen negativen PCR-Test vorlegen. Flugseitig ist Malta ab Österreich nahezu täglich erreichbar, etwa über Air Malta nonstop ab Wien.

Neues im LABRANDA Riviera Hotel & Spa

Das Resort im Norden der Hauptinsel hat die ruhige Phase der letzten Monate genutzt, um das Angebot nochmals zu verbessern und zu erweitern. So öffnet pünktlich zum 1. Juni 2021 das neue Elysium SPA des Hauses inklusive Hydro-Pool, Hammam, finnischer Sauna, Dampfbad, Eis- und Ruheraum, Anwendungsräumen mit Markenprodukten von Elemis, Thalion und La Cremierie sowie einer Detox-Bar.

Für mehr Privatsphäre sorgt ein neuer VIP Room mit eigener Sauna, Jacuzzi, Paar-Massageliegen und eigenem Outdoorbereich. Ganz neu ist außerdem ein Fitnessraum und ein Nagelstudio an den Spa-Bereich angeschlossen

Außerdem eröffnet das Hotel zum Saisonstart das Garden Café. Mit Blick auf die kleine Nachbarinsel Comino können Gäste hier ihren Afternoon Tea zu hausgemachten Torten oder Eisbechern, Kaffee-Spezialitäten oder auch speziell kreierte Cocktails bestellen.

Darüber hinaus dürfen Gäste des LABRANDA Riviera Hotel & Spa die bekannten Komforts erwarten: eine weitläufige Außenpool-Area mit Blick auf das Meer, den Hola Beach direkt vor den Toren des Resorts sowie vielfältige kulinarische Angebote in den Hotelrestaurants Byblos und Osteria. Auch die direkt angeschlossene Tauchschule „Dive Vision Malta“ wird ab 1. Juni 2021 wieder Unterwasser-Fans und solche, die es im klaren Wasser rund um die Inseln werden möchten, willkommen heißen.

Noch mehr Auswahl für Malta

Neben den Neuheiten aus dem LABRANDA Riviera Hotel & Spa hält FTI noch weitere News für Malta bereit.

„Wir haben die Winterphase genutzt, um unser Portfolio – das bereits das breiteste Programm am Markt ist – noch einmal zu vergrößern“, so Oberkanins.

„So haben wir überall auf den maltesischen Inseln unser Repertoire an Hotels im Drei- und Vier-Sterne-Bereich erweitert und zum Beispiel das 19 Rooms in Valletta, das Ivy Hotel in St. Julians, das Mayflower Hotel in Qawra, das Lulu Boutique Hotel in Zebbug, das Bora Bora Ibiza Malta Resort in der St. Pauls Bay oder das Cesca Boutique Hotel auf Gozo aufgenommen. Diese Hotels sind alle sehr unterschiedlich im Stil, sodass für jeden Urlaubsgeschmack bei uns das Richtige zu finden ist.“

Wen es hinaus auf das Wasser zieht, findet neu im FTI-Programm eine Private Sunset Cruise für bis zu vier Personen. Der am späten Nachmittag startende Bootsausflug führt zu den schönsten Buchten von Comino und Gozo und kann optional auch mit Abendessen gebucht werden.

Preisbeispiel: LABRANDA Riviera Hotel & Spa // Marfa, Malta Sieben Nächte mit Frühstück, inkl. Flug, z.B. am 26. Juni 2021 ab Wien und Transfer ab 488 EUR pro Person im Doppelzimmer. (red)