Idealtours: Start in die Sommersaison ab Innsbruck

Wir freuen uns sehr, dass wir die TirolerInnen wieder Richtung Griechenland, auf die Inseln Kefalonia, Epiros & Lefkas fliegen können. Unser Angebot mit allen Sicherheitsmaßnahmen wurde bereits so gut angenommen, dass wir an den ersten beiden Wochenenden bis auf wenige Restplätze ausgebucht sind“, so Idealtours Geschäftsführer Christof Neuhauser. „An den folgenden Wochenenden nehmen wir auch die Flüge nach Kalamata, Chalkidiki und Kalabrien auf und mit Ende August startet eine Kurzkette nach Menorca“.

Bäderbusse starten im Juni

Die Bäderbusse nach Abano & Montegrotto Terme sowie an die Obere Adria verkehren ab 17. Juni. wieder jeden Donnerstag und Sonntag. „Vorab haben wir schon eine exklusive Kurzreise von 3. bis 6.Juni. an die Obere Adria im Programm – ideal, um in Ruhe und abseits des Trubels die sehnsüchtig vermisste Meeresluft zu schnuppern“ so Idealtours Geschäftsführerin Susanne Neuhauser. Die Komfortbusse an die Kroatische Adria nehmen mit 9. Juli. wieder Fahrt auf.

Früh buchen

Allen Reiseinteressierten empfehle Idealtours, jetzt zu buchen, da die Kapazitäten in diesem Sommer speziell bei den Flügen ab/bis Innsbruck begrenzt seien. „Wir haben dieses Jahr die Idealtours-Sicherheitsgarantie ins Leben gerufen, welche unseren KundInnen ein gutes Gefühl beim Abschluss einer Buchung gibt. Ein umfangreicher Stornoschutz und ein optimaler Covid-19 Schutz garantiert eine Buchung ohne Risiko“ so Neuhauser. „Wir möchten, dass sich unsere KundInnen voll und ganz auf den gebuchten Urlaub freuen können, denn die Vorfreude ist schließlich die schönste Freude“ ergänzt Susanne Neuhauser.

Gut beraten

„Unsere MitarbeiterInnen haben den Durchblick und unterstützen unsere KundInnen bei jeglichem Dokumentencheck und leisten Hilfestellung beim Ausfüllen der notwendigen Formulare. So ersparen sich KundInnen nicht nur Zeit, sondern werden auch kompetent durch die wichtigsten Dokumente geleitet“, so Christof Neuhauser.

Für Italien, Griechenland und Spanien sowie auch für die Rückreise nach Österreich wurden die Quarantäneeinschränkungen aufgehoben. Weitere Lockerungen sind seitens der Regierungen geplant bzw. werden bis Ende Mai umgesetzt. Die Situation vor Ort in den Zielgebieten stimmt den Tiroler Reiseveranstalter sehr optimistisch: Die Gäste erwartet ein vorbildlich ausgearbeitetes Hygiene- und Sicherheitskonzept. (red)