Eurobike: Radurlaub im Norden Italiens

Alpe-Adria-Radweg II – Von Villach nach Grado und Triest

Die Radtour startet in Kärnten. Doch schon am Abend nächtigt man im italienischen Tarvis. Weiter geht’s durch die friulanische Dolomitenregion zu den Ausläufern der Julischen Alpen und durch Weinlandschaften nach Udine. Endstation der siebentägigen Individual-Radreise, buchbar ab 699 EUR, ist das historische Fischerstädtchen Grado an der Adria oder – nach Verlängerung – Triest

Meran – Gardasee: Von der Kurstadt zum Lago

Glitzernde Eiswelten, Bergmassive, Obstplantagen und Weingärten machen diese Südtirol-Reise zum sinnlichen Erlebnis. Die Etappenziele: Bozen, Kalterer See, Trient, GardaseeDie Tour gibt’s auch als Familienreise, bei der Dinosaurier-Spuren, Kletterfelsen und leckeres Eis eine wichtige Rolle spielen. Sieben Tage dauert die individuelle Einzeltour mit täglicher Anreise. Kostenpunkt ab 689 EUR.

Sternfahrt Südtirol – Wein und Genuss

Das Hotel Scala Stiegl, eine Woche lang Domizil der Sternfahrer, liegt im Herzen von Bozen. Modern eingerichtete Zimmer hinter historischer Fassade. Ein ruhiger Park mit Zypressen, Palmen und Pool. Ideal zum Entspannen zwischen den Tagesausflügen nach Meran, zum Kalterer See und den Montiggler Seen, nach Trient, Brixen und auf den Ritten. Die individuelle Einzeltour mit täglicher Anreise kostet ab 679 EUR.

Bozen – Venedig: Berge, Wein, Palazzi und Gondoliere

Bergpanoramen und Meeresbrise - dazwischen der wunderschöne Gardasee – mehr geht wirklich nicht. Nach einer Woche haben die Urlauber nicht nur 375 Radkilometer auf dem Tacho, sondern auch unvergessliche landschaftliche Eindrücke gesammelt: lauschige Laubengasse in Bozen, eine stimmungsvolle Bootsfahrt auf dem Lago di Garda, idyllische Weinlandschaften und als Höhepunkt die Lagunenstadt Venedig. Und wer da noch ein bisschen mehr Komfort möchte, bucht diesen achttägigen Radklassiker als „Charme“-Reise mit ganz besonderen Hotels. Die individuelle Einzeltour ist ab 729 EUR buchbar.

Bei Eurobike reisen Urlauber mit dem Rundum-Sicher-Paket risikofrei und flexibel mit Geld-Zurück-Garantie und ohne Umbuchungsgebühren bis vier Wochen vor Anreise.