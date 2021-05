R. Kotzaurek neuer Geschäftsführer der Reisecenter alltours

Mit 15. August übernimmt Reinhard Kotzaurek die Geschäftsführung der Reisecenter alltours, die zur alltours Unternehmensgruppe gehören. Der bisherige Geschäftsführer Nils Jenssen hat im Dezember 2020 bekannt gegeben, dass er alltours auf eigenen Wunsch per 30. November 2021 verlassen werde. alltours-Gesellschafter Willi Verhuven hat angekündigt, mit der Reisebüro-Kette nach der Pandemie expandieren zu wollen. In Deutschland gehören 100 eigene Standorte sowie rd. 100 Franchisebüros zu alltours.

25 Jahre Erfahrung

Der Steirer Reinhard Kotzaurek ist seit 25 Jahren in der Touristik tätig. Nach seiner Selbständigkeit als Reiseunternehmer baute er für L´TUR die Unternehmensstruktur in Österreich auf, übernahm als CEO der Thomas Cook Austria AG die Verantwortung für verschiedene Quellmärkte und implementierte für die TUI Austria Holding mit Reisefalke ein Direktvertriebsmodell in Österreich. Zuletzt war Kotzaurek rund sieben Jahre für STA Travel tätig. In dieser Zeit verantwortete er als General Manager zunächst das österreichische und dann das zentraleuropäische Geschäft, bevor er schließlich Group CEO von STA Travel in London wurde. Den stationären Vertrieb betrachtet Kotzaurek als wesentliche Säule einer Multi-Kanal-Strategie. Nach der Corona-Krise soll er die Expansion der bis zur Krise hoch profitabel arbeitenden alltours Reisebüro-Kette voranbringen und sowohl die Anzahl der alltours eigenen Reisecenter als auch die der Franchisebüros bundesweit erhöhen. (red.)