Traffics integriert PayPal

Bei Flugbuchungen sei die Zahloption über PayPal vielerorts bereits üblich, bei Pauschalangeboten der Veranstalter dagegen bislang nicht. Erster Anbieter, dessen Produkte sich nun entsprechend bezahlen lassen würden, sei Ferien Touristik. Darüber hinaus arbeite Traffics aktuell an der entsprechenden Option für Reisen weiterer Veranstalter.

Die Anbindung von PayPal als Bezahlart zusätzlich zur Zahlung per Kreditkarte, Rechnung oder Überweisung sei dabei keineswegs an die Systeme von Traffics gebunden. Neben Cosmonaut und IBE ermögliche es das Unternehmen den Reiseveranstaltern, die beliebte Zahlweise auch über andere Systeme in der Touristik anzubieten, kündigt das Technologieunternehmen in einer Presseaussendung an.

Bezahlung ist wichtiges Thema

„Das Thema Payment wird in der Touristik immer wichtiger und verdient in der Branche noch mehr Fokussierung“, kommentiert Traffics-CEO Salim Sahi. „Kontinuierlich kommen neue Bezahlmethoden hinzu, die es dem Kunden einfacher machen, zu buchen. Mit dem Einsatz von PayPal eröffnen wir Partnern und Kunden noch mehr Möglichkeiten und fördern damit maßgeblich die Conversion Rate.“ (red)