Transavia verbindet Salzburg mit Amsterdam im Sommer

Geflogen wird ab 8. Juli zwei Mal wöchentlich, jeweils Donnerstag und Sonntag. Im Winter wird wieder auf die schon bestehenden Verbindungen (bis zu mehrmals täglich) aufgestockt.

Eine Stadt wie keine andere

Über 100 Grachten, einzigartige schiefe Häuser, genauso viele Menschen wie Fahrräder, Kneipen und eine gemütliche Atmosphäre: Das ist Amsterdam - eine Stadt wie keine andere. Besucher können stundenlang durch die aus dem 17. Jahrhundert stammenden Straßen mit Meisterwerken, kleinen Geschäften und einmalig schiefen Herrenhäusern spazieren. Auffallend sind die vielen Grachtengürtel in Amsterdam. Diese stehen seit einigen Jahren zu Recht auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO. Wer sich wie ein Einwohner dieser gigantischen Stadt fühlen will, hüpft am besten in ein Boot oder auf ein Fahrrad. (red)