Ryanair: Zehn neue Ziele im Sommerflugplan ab Wien

Die Airline fliegt im Sommer auch zehn neue Ziele an: Banja Luka, Dubrovnik, Lappeenranta, Menorca, Niš, Perugia, Pula, Rimini, Suceava und Zaragoza.

„Da die Impfprogramme in den kommenden Monaten fortgesetzt werden, wird der Flugverkehr in diesem Sommer stark ansteigen und wir freuen uns, unseren Sommerflugplan für Österreich mit über 320 wöchentlichen Flügen und insgesamt 79 Verbindungen ab Wien und Salzburg zu erweitern, darunter 10 neue Verbindungen“, erklärt Jason McGuinness, Director of Commercial bei Ryanair.

Zweimal kostenfrei umbuchen

Österreichische KundInnen und BesucherInnen würden jetzt einen wohlverdienten Sommerurlaub buchen können, mit der Gewissheit, dass sie ihre Reisedaten bis Ende Oktober 2021 bis zu zweimal ohne Umbuchungsgebühr verschieben können, falls sich ihre Pläne ändern würden, so McGuinness weiter. (red)