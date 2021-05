TUI: Gegen den harten Winter soll ein milder Sommer helfen

Während der ersten beiden Geschäftsquartale 2020/21 (Oktober bis Ende März) häufte der Reiseanbieter einen für die Jahreszeit typischen Verlust an, der mit knapp 1,48 Mrd. EUR allerdings um über 70% höher als im Vorjahreszeitraum war. Die vergangenen Monate seien "wie erwartet durch Covid-19-Beschränkungen geprägt" gewesen, heißt es vonseiten des Konzerns.

Angesichts der Impfungen und der schrittweisen Öffnung in mehreren Urlaubsländern gab sich Vorstandschef Fritz Joussen am Mittwoch zuversichtlich: „Wir stehen jetzt am Anfang des erwarteten Neustarts." Tourismus und Luftverkehr hatten im vergangenen Jahr mit drastischen Einbußen wegen der Lockdowns und eines über weite Strecken abgewürgten Geschäfts zu kämpfen. Bei TUI sackte der Umsatz über die zurückliegenden sechs Monate im Vergleich zum Winter 2019/20 um fast 90% auf 716 Mio. ER ab. (APA/red)