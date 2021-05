Robinson: Neuer Markenauftritt zum Jubiläum

Vor 50 Jahren startete auf Fuerteventura der erste Roinson Club Jandia Playa als kleines Projekt der damals noch recht jungen TUI. Ein halbes Jahrhundert später ist aus der TUI einer der größten Touristikkonzerne und aus Robinson weit mehr als nur eine Hotelmarke mit 26 Clubs in 15 Ländern geworden.

Zum 50. Geburtstag präsentiert der Clubanbieter nun seinen neuen Markenauftritt und setzt vor allem auf seine treuen Stammkunden.

Papagei als Markenlogo

Bereits seit Gründung dient ein Papagei Robinson als Markenlogo. Der farbenfrohe Vogel steht für fröhliche, unbeschwerte Geselligkeit und symbolisiere damit nach wie vor das zentrale Versprechen des Hotelanbieters. War der Papageienkopf in den letzten 27 Jahren im Firmenzeichen eher abstrakt zu finden, so ist der Vogel nun wieder klar erkennbar.

Auch die Schrift der Wortmarke wurde überarbeitet: Der neue serifenlose Font soll zeitlos klar wirken, und damit den Premium-Anspruch untermauern und die Formsprache des Wappentiers ergänzen.

Neuer Claim "Share the moment"

Neben dem Papagei wurde auch der Claim der Marke im Rahmen des Relaunchs angepasst: Die einladende Aufforderung "Share the moment" löst somit den jahrzehntelangen Claim "Zeit für Gefühle" ab und soll Gäste zum Teilen ihre Robinson Momente - egal ob real vor Ort oder virtuell in den sozialen Medien - einladen.

„Sehnsucht und Wunsch nach gemeinsamen Momenten sind gerade in den letzten Monaten der Pandemie in der Gesellschaft stark gewachsen. Auch im Sommer 2021 wollen wir unser neues Motto ‚Share the moment‘ für langjährige und neue Gäste inszenieren und erlebbar machen. Startpunkt soll dabei unser neuer ROBINSON Club Cyprus auf Zypern sein, der vorrausichtlich im Juni eröffnet: Dieser soll als erste Anlage komplett im frischen Look & Feel der Marke erscheinen. Weitere Clubs werden nach und nach folgen“, so ROBINSON Geschäftsführer Tobias Neumann, der unter anderem den Bereich Marketing verantwortet.

Relaunch als Höhepunkt

Der Relaunch zum Jubiläum ist für Robinson der Höhepunkt einer Reihe von Produkterneuerungen: Bereits in den vergangenen Jahren wurde der Fokus beim Neu- und Umbau von Clubanlagen in Asien, den Alpen, am Mittelmeer und im Atlantik auf stylishes Interior und moderne Gestaltung gesetzt. Und auch das Konzept wurde weiterentwickelt und an die sich verändernden Kundenbedürfnisse angepasst: beispielsweise durch digitale Innovationen wie die Wunschzimmer-Option oder Buchungsfunktionen per App für Restaurant und Spa, und auch das Gastrotainment wurde mit der Einführung des mobilen Streetfood-Events „taste JAM“ und des glanzvollen „ROBcarpet“-Abends auf ein neues Erlebnislevel gehoben.

Der erfolgreiche deutsche Sänger SASHA lieferte außerdem einen neuen Clubsong und zahlreiche prominente Experten unterstützten ROBINSON bei der Erweiterung seines Event- und Sportangebots auf insgesamt 64 Sportarten. Im Bereich Nachhaltigkeit übernahm die Marke noch mehr Verantwortung und ergänzte ihr zertifiziertes Ökomanagement in zahlreichen Anlagen bereits um Meerwasserentsalzungs- und große Photovoltaikanlagen sowie eigene Frischwasserabfüllungen in Glasflaschen.

All diese Maßnahmen werden nun abgerundet durch den neuen Markenauftritt. Weitere Produktinnovationen werden im Zuge des Relaunches bereits im Sommer 2021 folgen. (red)