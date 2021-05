Bentour erwartet Türkei-Boom

Die Buchungszahlen bei Bentour würden die Erwartung bestätigen: Die Türkei verzeichne derzeit eine deutlich verstärkte Nachfrage mit einem positiven Buchungstrend. Noch seien auch die gefragten Termine in der Hauptferienzeit buchbar, jedoch zeichne sich schon heute ab, dass es hier kurzfristig zu mehr Nachfrage als Angebot kommen könnte, so der Veranstalter in einer Presseaussendung.

Reisebüros sollen sich selbst ein Bild machen

Seine Reisebüropartner nimmt Bentour Reisen in den kommenden Wochen ebenfalls wieder mehrfach mit auf Tour:

19.05. bis 22.05.21 Quality Trip Kemer

06.06. bis 29.06.21 Quality Trip Izmir

16.06. bis 20.06.21 Quality Trip Rutschenhotels

15.09. bis 19.09.21 Quality Trip Golf

Darüber hinaus sind bereits weitere Famtrips, u.a. eine Inforeise speziell für Auszubildende, eine zum Thema „Familienhotels“ und eine rund um die Region Antalya/Lara in Planung und werden in den kommenden Tagen veröffentlicht. „Uns ist sehr wichtig, dass die Reisebüromitarbeiter sich selbst vom Sicherheitskonzept der Türkei überzeugen und ‚Sicheres Reisen‘ selbst erleben können.“, so Göktas-Rosati, Geschäftsführerin Bentour. „All unsere Quality Trips verbinden daher Produktwissen mit umfangreichen Infos rund um diese Themen.“ (red) Alle Informationen und die Anmeldung für die Quality Trips erfolgt im Bentour Extranet unter www.bentour.at/Reisebuero-login