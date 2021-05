Festspiel-Packages von ÖBB Rail Tours

So stehen beispielsweise für Salzburg, die Festspielmetropole schlechthin, 5 Termine zur Wahl um in die Welt von Hofmannsthals „Jedermann“ (ab 315 EUR) einzutauchen: 20.07., 25.07., 01.08., 08.08. oder 26.08.2021.

Für die Bregenzer Festspielen, wo heuer auf der Seebühne „Rigoletto“ am Programm steht (ab 286 EUR) sind Karten für folgende Termine verfügbar: 23.07., 24.07., 30.07., 31.07., 06.08., 07.08., 13.08., 14.08., 20.08. oder 21.08.2021.

Im Kombiticket sind dabei die Bahnfahrt 2. Klasse hin und zurück, eine Nächtigung mit Frühstück im Qualitätshotel sowie die Eintrittskarte für das klassische Wunschprogramm enthalten, sodass sich Reisende um nichts extra kümmern müssen.

Auch eine geführte Gruppenreisen zu den Bregenzer Festspielen von 30. Juli bis 1. August 2021 steht zur Verfügung. Diese Reise kann ab 499 EUR gebucht werden und enthält zusätzlich zur Bahnfahrt zwei Nächtigungen im Qualitätshotel mit Frühstück in Dornbirn, eine Opernkarte für "Rigoletto", die Schifffahrt von Bregenz zur Insel Mainau und zurück, der Eintritt inkl. Führung Insel Mainau, geführte Stadtrundgänge in Dornbirn und Bregenz sowie qualifizierte Reiseleitung ab/bis Wien.

Nähere Infos zu den Festspiel‐Packages unter: railtours.oebb.at