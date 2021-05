BWH Hotel Group: Online-Angebot für Gruppenreisen

Über das neue Gruppenreise-Portal können Gruppenreisen leicht und flexibel online zusammengestellt, angefragt und bei hinterlegten Kontingenten direkt gebucht werden. Neben bestehenden Arrangements haben Veranstalter und Busunternehmen die Auswahl aus bereits mehr als 120 teilnehmenden Hotels und Standorten in Europa sowie aus über 1.500 verfügbaren und zubuchbaren Nebenleistungen.

Warenkorb erlaubt Budgetkontrolle

So können die eigenen Reisen und Packages ganz nach Wunsch und genau auf den eigenen Bedarf geschnürt und das Gruppenangebot mit wenigen Klicks abgefragt werden. Die von den teilnehmenden Hotels genannten Verfügbarkeiten und Preise werden im Online-Portal direkt angezeigt. Über den Warenkorb, der sich mit jeder Auswahl aktualisiert, bleibt das jeweilige Budget immer im Blick. „Mit der Zusammenarbeit und neuen Partnerschaft mit Get Your Group richten wir auch im Gruppensegment unsere Strategie neu aus und gestalten die Leistungen für unsere Kunden noch flexibler und vor allem digital. Das dynamische Paketieren und individuelle Zusammenstellen sowie Buchen einer Reise, die genau auf den Bedarf von Gruppen und Busunternehmen abgestimmt ist, ist in dieser Art bisher einmalig in der Hotellerie“, sagt Serhat Götz, Director Leisure Sales der BWH Hotel Group Central Europe GmbH, Eschborn.

Fertige Arrangements liefern Reiseideen

Auf der Gruppen-Webseite www.bestwestern.de/gruppen gelangen Kunden über einen Button direkt zum neuen Gruppenreise-Portal, das auch unter https://groups.bwhhotelgroup.de/ erreichbar ist. Nach der Registrierung und mit dem persönlichen Login stehen Gruppenreiseveranstaltern und Busunternehmen die teilnehmenden Hotels der BWH Hotel Group, zu der die Markenfamilien Best Western Hotels & Resorts, WorldHotels Collection und Sure Hotels gehören, in Europa zur Verfügung.

Unter „Paketreisen“ gibt es bereits fertige Arrangements an unterschiedlichen Standorten. Sie geben Inspirationen und Reiseideen, sind aber auch veränderbar, indem einzelne Leistungen oder etwa die Dauer des Aufenthalts flexibel angepasst werden können.

Stadtführungen oder Tickets buchbar

Unter „Hotels & Aktivitäten“ lassen sich Pakete ab sofort ganz einfach und dynamisch selbst erstellen: Nach Auswahl der Destination und des Hotels können Veranstalter nach Zusatzleistungen wie etwa Stadtführungen, Tickets und thematischen Highlights in einem bestimmten Umkreis filtern und diese per Mausklick hinzufügen. Im Warenkorb wird der Einkaufspreis stets aktualisiert, wodurch Veranstalter ihr eigenes Budget im Blick behalten können. Die Reisepakete sind mit wenigen Klicks zusammengestellt, können dann direkt im entsprechenden Hotel angefragt oder bei hinterlegten Kontingenten im Portal durchgebucht werden. Über E-Mail wird die Anfrage oder Buchung dem Kunden direkt bestätigt. Zudem kann der Reiseveranstalter unter seinen persönlichen Einstellungen „Meine Reisen“ im BWH Gruppenreise-Portal jederzeit und flexibel die gebuchten Leistungen aktualisieren sowie seine Buchungsstände einsehen. Bei individuellen Fragen und zum Support stehen weiterhin die Experten des Group Desk der BWH Hotel Group Central Europe telefonisch oder per Mail zur Verfügung. (red)