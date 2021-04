Anex verlängert Fair Tarif erneut

Die Buchungskonditionen werden im Zuge der Verlängerung, also gültig für Neubuchungen ab dem 1. Mai, leicht angepasst: Storniert ein Kunde bis 14 Tage vor Abreise, bezahlt er eine Stornogebühr in Höhe von 10% des Reisepreises, statt zuvor 5%.

Unverändert bleibt die Regelung, dass die Anex-Reisemarken die Gebühr fair mit Ihren Reisebüropartnern teilen. Reisebüros erhalten weiterhin 50% der Stornogebühren. Gleich bleibt außerdem, dass bei der Buchung keine Mehrkosten in Form von flexiblen Stornierungs­bedingungen anfallen und damit auch kein zusätzlicher Beratungsaufwand für Reisebüros.

Darüber hinaus sind bis 14 Tage vor Abreise sowohl Destinations- als auch markenübergreifend kostenfreie Umbuchungen möglich, sofern der Preis der neu gebuchten Reise den ursprünglichen Reisepreis nicht um mehr als 10% unterschreitet.

Die neuen Konditionen gelten für Pauschalreisen und Nur-Hotel-Buchungen.

Die neuen Konditionen im Überblick:

Fair Tarif Gültig für Neubuchungen im Zeitraum 01.-16.05.2021

Bis 14 Tage vor Abflug gelten Stornogebühren von lediglich 10% des Reisepreises

50% der Stornogebühr verbleiben im Reisebüro

Bis 14 Tage vor Abreise sind kostenlose Umbuchungen möglich

Gültig für Pauschalreisen und Nur-Hotel-Buchungen

Nur-Flug, Linienflüge und X-Buchungen sind ausgenommen

Anzahlung von 20% des Reisepreises, Restzahlung bis 14 Tage vor Abflug

Ab 13 Tage vor Abflug gelten die AGB

(red)