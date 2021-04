Flughafen Linz: Air Dolomiti fliegt wieder nach Frankfurt

Nach der langen pandemiebedingten Pause freut sich der Linz Airport über die Wiederaufnahme der Linienverbindung von Linz nach Frankfurt. Die Verbindung wird ab dem 27. Juni 2021 aktiv sein und zwei tägliche Frequenz haben. Die Flüge werden von Montag bis Sonntag im Lufthansa-Code-Share durchgeführt.

Die Flugzeiten ab Ende Juni im Detail:

Frankfurt - Linz:

08:55 - 10:00 (EN8040)

16:50 - 17:55 (EN8044)

Linz - Frankfurt:

10:35 - 11:45 (EN8041)

18:35 - 19:40 (EN8045)

Die neue Verbindung wird in das Miles & More Programm aufgenommen, so dass Vielflieger von den zahlreichen Vorteilen des Prämienprogramms profitieren können. (red)