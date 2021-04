Dertour & Rewe: Neues Verkaufsteam & Telefonkonzept

Mit Anfang Mai 2021 wird das Communication-Center am Standort Wien unter der bewährten Leitung von Petra Seigmann mit einem einheitlichen Telefonkonzept ausgestattet. Alle Marken der Rewe Austria Touristik sind dann ausschließlich unter der Telefonnummer 01/580 99 zu erreichen.

Die Marken Dertour und Meiers Weltreisen am Standort Salzburg unter der einheitlichen Nummer 0662/4088 140.

„Durch die Modernisierung der IT als auch des Kommunikationssystems, wird eine einheitliche Qualität an beiden Betriebsstellen gesichert“, so Robert Biegler, Rewe Austria Touristik & Heidi Röse, Dertour Austria.

Neuaufstellung im Verkauf

Im Zuge dessen kommt es auch zu einigen personellen Veränderungen: Mathias Haberfellner (36), bisher stellvertretender Leiter Reservierung, wird zum Verkaufsleiter Dertour Austria ernannt und folgt auf Nicole Lechner, Leitung Reservierung, die gleichzeitig mit Jasmin Begher, Verkaufssteuerung, per 30. April 2021 auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlassen und sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen.

Ebenfalls auf eigenen Wunsch wird Robert Uhl, langjähriger Leiter Marketing und Kommunikation, mit 31. Juli 2021 die Dertour Austria verlassen.

"Ich wünsche Nicole Lechner, Jasmin Begher und Robert Uhl für Ihre Zukunft, sowohl beruflich als auch privat, das Allerbeste. Mein Dank gilt insbesondere dem jahrelangen Einsatz und dem Engagement zum Wohle der Dertour Austria", so Martin Fast, Geschäftsführer Dertour Austria und Rewe Austria Touristik.

"Mit Mathias Haberfellner haben wir die Idealbesetzung für die Verkaufsleitung in Salzburg gefunden. Herr Haberfellner steht sowohl für die Neuausrichtung als auch für die Berücksichtigung von Altbewährtem“, so Fast weiter. (red)