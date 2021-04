Slowenien: Schrittweise in die Normalität

In einem jüngst veröffentlichten Maßnahmenpaket kündigt die Regierung der Republik Slowenien ab dieser Woche schrittweise Öffnungen der Gastronomie und Tourismusbetriebe an.

In einem jüngst veröffentlichten Maßnahmenpaket kündigt die Regierung der Republik Slowenien ab dieser Woche schrittweise Öffnungen der Gastronomie und Tourismusbetriebe an.

Das überall im Land geltende Green & Safe-Label legt allgemeine Standards für verantwortungsbewusstes Reisen fest und wird somit für ein sicheres und nachhaltiges Urlaubserlebnis sorgen. Die von der Regierung veröffentlichten Vorsorgemaßnahmen sehen regional unterschiedliche schrittweise Öffnungen vor:

In definierten orangefarbenen Regionen können Restaurants ihre Gastgärten und Terrassen wieder aufsperren, in den gelb gekennzeichneten Regionen dürfen täglich bis 19.00 Uhr auch indoor Gäste bewirtet werden. Seit Montag, 26. April, können Anbieter von Unterkünften unabhängig von der Größe ihres Betriebes bis zu 30 Zimmer mit bestimmten Einschränkungen an Gäste vermieten. Wer einchecken will, muss entweder getestet, genesen oder geimpft sein.

Wichtige Signale für den Tourismus

Anlässlich der Veröffentlichung des neuen Maßnahmenkataloges betont Simon Zajc, Staatssekretär im Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Technologie: „Die Lockerungen haben ein neues Maß an Optimismus gebracht. Die Wiedereröffnung von Restaurants und Unterkünften im ganzen Land ist ein wichtiges Signal für die Tourismus-Branche. Jetzt haben wir die Möglichkeit, wieder Urlaub in Slowenien zu machen. Wir fordern jedoch sowohl Dienstleister als auch Gäste auf, sämtliche Sicherheits-und Hygienemaßnahmen zu respektieren, um eine neuerliche Ausbreitung des Virus zu verhindern.” Maja Pak, die Direktorin des Slowenischen Tourismusverbandes (STB), ermutigt, Urlaub in Slowenien zu machen und die versteckten Winkel des Landes zu ergründen: „Die Reisegewohnheiten haben sich verändert. Immer mehr Gäste wählen ihr Urlaubsziel nach den Kriterien ‚sicher’, ‚gesund’ und ‚nicht überlaufen’ aus. Slowenien setzt daher weiterhin auf aktive Erlebnisse in unberührter Natur.“

Gesundheitslabel soll Sicherheit gewährleisten

Gesundheit spiele dabei natürlich eine wichtige Rolle. Das vor einem Jahr eingeführte Green & Safe Label stelle sicher, dass die vorgeschriebenen Hygiene- und Sicherheitsstandards eingehalten werden und die Gäste sich auf ein unbeschwertes Urlaubserlebnis einstellen können. Bisher haben sich 760 Anbieter für die Einführung von Standards und die Verwendung des Green & Safe Labels entschieden. Auch auf den Auslandsmärkten der Nachbarländer werde der Slowenische Tourismusverband zusammen mit seinen Partnern die Werbeaktivitäten verstärken. Für ausländische Reiseveranstalter und Medien seien in naher Zukunft eine Reihe virtueller Messen, Ausstellungen und Präsentationen, heißt es in einer Presseaussendung des Landes.

Einreise aus Österreich wieder möglich

Zusammen mit 12 weiteren europäischen Ländern plant auch Slowenien die Einführung eines grünen Passes, der die Reisefreiheit ab Juni noch weiter vereinfachen soll. Die Einreise nach Slowenien ist für Österreicher aber jetzt schon möglich. Voraussetzung ist ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist. Auch der Nachweis einer überstandenen Covid-Erkrankung oder eine vollständige Impfung ermöglichen eine Einreise ohne Quarantäne in Slowenien. (red)