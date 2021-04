Umfrage: Key Accounts glauben an das Reiseland Deutschland

Rund ein Drittel der Key Accounts aus der internationalen Reiseindustrie, die sich für den GTM angemeldet haben, beteiligten sich an einer Online-Befragung der DZT, um Stimmungsbild und Erwartungshaltungen zu analysieren.

95% der Umfrageteilnehmer gehen davon aus, dass das Reiseland Deutschland nach der Krise wieder mindestens so attraktiv für Besucher sein werde wie vorher, und fast 30% erwarten sogar, dass Deutschland Marktanteile im internationalen Wettbewerb gewinnen wird.

Steigerungen erwartet

Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT: „Das Reiseland Deutschland genießt auch in der Corona-Krise eine hohe Brand Awareness und ein positives Mindset – sowohl bei den Kunden als auch bei den Trade-Partnern. Dieses hohe Vertrauen in die Strahlkraft unserer Marke setzt sich in den geäußerten Geschäftserwartungen fort.“

Die Einkäufer, die am wichtigsten Vertriebsevent für den deutschen Incoming-Tourismus teilnehmen, seien für das laufende Geschäftsjahr überwiegend optimistisch: Mehr als die Hälfte (53%) würde bereits 2021 eine Verbesserung gegenüber dem Krisenjahr 2020 erwarten, ein Drittel gehe von einem ähnlichen Geschäftsverlauf wie im Vorjahr aus. Dabei sei die positive Stimmung hinsichtlich des Reiselandes Deutschland bei Einkäufern aus Überseemärkten mit 58% sogar überdurchschnittlich.

„Entsprechend wichtig ist es, jetzt mit konkreten Informationen allen GTM-Teilnehmern – deutschen Anbietern sowie internationalen Einkäufern – Argumente an die Hand zu geben, mit denen wir gemeinsam bei potenziellen Gästen Vertrauen schaffen, Sicherheit vermitteln und die Reisebereitschaft weiter stärken“, so Hedorfer.

Erholung hat schon begonnen

Im Stimmungsbild der Reisemanager habe die Recovery bereits begonnen, so die Umfrage: 38% würden davon ausgehen, dass sie bereits im kommenden Jahr das Vorkrisenniveau wieder erreichen, und insgesamt mehr als drei Viertel würden sagen, dass sie spätestens 2023 wieder auf das Level des Jahres 2019 zurückkehren. Unterstützt werde die Recovery-Phase durch eine außerordentlich hohe Wertschätzung der befragten Einkäufer für das touristische Angebot im Reiseland Deutschland. Vor allem der Aspekt Nachhaltigkeit könne hier punkten: 84% schätzen die Qualität nachhaltiger Produkte in Deutschland als gut/sehr gut ein. Bestnoten erhalten ebenfalls digitale Angebote im Reiseland Deutschland: 93% der Key Accounts bewerten den zur Verfügung stehenden digitalen Content als gut bis sehr gut. (red)