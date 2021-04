TAP: Mit dem Zug zum Flug

Die Vereinbarung mit dem Anbieter von intermodalen Luft-Schienen-Lösungen ermöglicht es TAP-Kunden Bahntickets für Hochgeschwindigkeitszüge in Verbindung mit ihren Flugreisen in Europa zu buchen. Damit sind Passagiere an Städte, speziell jener ohne Flughafenanbindung, in sieben europäischen Ländern - Deutschland, Italien, Großbritannien, Schweiz, Österreich, Holland und Belgien - angeschlossen. Die Bahnverbindungen umfassen alle großen lokalen Bahnbetreiber, wie die Deutschen Bahn, Trenitalia, SNBC oder die ÖBB.

Schnelle und flexible Anreise

Die neue Partnerschaft stärkt auch das Potenzial des TAP-Drehkreuzes in Lissabon und erhöht dessen Konnektivität und Rentabilität. Nach dem aktuellen Kontext des Tourismussektors müssen sich Unternehmen neu erfinden und nach neuen Möglichkeiten und Synergien suchen, in ihr Wachstum investieren und ihre langfristige Nachhaltigkeit sicherstellen. (red)