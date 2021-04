Verbände fordern Maßnahmen für eine schnelle Wiederaufnahme von Geschäftsreisen

Die Verbände aus Österreich (abta), Deutschland (vdr), Spanien, Frankreich, Italien, Dänemark, Belgien, Finnland, Norwegen, Schweden der Schweiz und den Niederlanden fordern daher Maßnahmen für eine rasche Wiederaufnahme von Geschäftsreisen.

1. Einführung des digitalen Gesundheitspasses

Mit dem EU Digital Green Certificate als Standard, inländischen Gesundheitszeugnissen in vielen europäischen Ländern, CommonPass und/oder IATA TravelPass gibt es zahlreiche Initiativen für einen digitalen Gesundheitspass. Die Interoperabilität zwischen verschiedenen digitalen Gesundheitspässen in Europa und weltweit sei essentiell. „Wir fordern die schnellstmögliche Einführung solcher digitaler Zertifikate, damit sich Geschäftsreisende wieder uneingeschränkt in Europa und möglicherweise sogar weltweit bewegen können“, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung.

2. Keine Quarantäne für gesunde Reisende beim Grenzübertritt

Geschäftsreisende sollten ohne Quarantäne einreisen dürfen, wenn sie entweder eine Covid-19-Infektion überstanden haben, geimpft sind oder einen aktuellen negativen PCR-Test vorweisen können.

3. Europa kohärent wieder öffnen

Die Wiederaufnahme des Geschäftsreiseverkehrs in Europa sei nicht nur eine Angelegenheit der Europäischen Union oder der EFTA. Alle europäischen Länder, inklusive Norwegen, der Schweiz und dem Vereinigte Königreich, sollten einheitlich handeln und ihre Grenzen für den dringend benötigten Geschäftsreiseverkehr öffnen, so die Verbände. (red)