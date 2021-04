MSC setzt auf Saudi-Arabien

Eine neue Vereinbarung zwischen MSC und Cruise Saudi öffnet der Schweizer Reederei den Weg in saudi-arabische Gewässer.

Eine neue Vereinbarung zwischen MSC und Cruise Saudi öffnet der Schweizer Reederei den Weg in saudi-arabische Gewässer.

MSC Cruises und Cruise Saudi gaben heute bekannt, ab der Wintersaison 2021/22 Kreuzfahrten im Roten Meer gemeinsam umsetzen zu wollen. In der Region werden die MSC Magnifica und die MSC Virtuosa eingesetzt. Cruise Saudi ist zu 100% im Besitz eines staatlichen Investmentfonds und hat die Aufgabe, die saudische Kreuzfahrtindustrie zu entwickeln. Die Vertragsunterzeichnung zwischen beiden Unternehmen gilt als erster Meilenstein in der Positionierung Saudi-Arabiens als globales Kreuzfahrtziel.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit und die langfristige Partnerschaft mit MSC Cruises. Wir freuen uns auch darauf, gemeinsam weitere Möglichkeiten zu finden, um die Anzahl und Größe der Schiffe, die in Zukunft auf saudischen Routen eingesetzt werden, weiter auszubauen“, erklärt Fawaz Farooqui, Geschäftsführer von Cruise Saudi.

Heimathafen Dschidda

Fawaz Farooqui, Geschäftsführer von Cruise Saudi, und Pierfrancesco Vago, Executive Chairman von MSC Cruises, unterzeichneten das Abkommen in der saudischen Hauptstadt Riad. Im Rahmen der Vereinbarung wird die MSC Magnifica ihren Heimathafen in Dschidda haben. Das Handelszentrum ist eine der größten Städte Saudi-Arabiens und der zweitgrößte Hafen im Nahen Osten mit einer historischen Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. Das Schiff wird von November 2021 bis März 2022 siebentägige Kreuzfahrten im Roten Meer unternehmen und dabei eine Auswahl von Häfen und Zielen in der Region sowie drei saudische Häfen anlaufen, darunter wöchentlich den Hafen von Al-Wadschh, das Tor zum UNESCO-Weltkulturerbe Al-'Ula.

Formel 1 Grand Prix in Dschidda

Da sich das Königreich auf die Austragung des ersten Formel-1-Rennens im Land, dem großen Preis von Saudi-Arabien 2021, am 5. Dezember in Dschidda vorbereitet, werden die Gäste der MSC Magnifica auch die Möglichkeit haben, dieses Sportereignis während ihrer Reise zu verfolgen.

Zusätzlich zu den Kreuzfahrten der MSC Magnifica im Roten Meer wird das Flaggschiff von MSC Cruises, die MSC Virtuosa, ihr Winterprogramm 2021 im Persischen Golf um einen Hafenstopp in Dammam erweitern, wo die UNESCO-Weltkulturerbestätte Al-Ahsa-Oase auf dem Programm steht. Die MSC Virtuosa wird dieses neue Ziel von Dezember 2021 bis März 2022 jede Woche anlaufen.

„Nachdem ich den kulturellen Reichtum des Landes aus erster Hand erlebt habe, bin ich beeindruckt davon, wie Saudi-Arabien seine Wurzeln und Kultur bewahrt hat, so dass die Welt sie jetzt erleben kann. Ich freue mich sehr, dass MSC Cruises in der Lage sein wird, zur touristischen Öffnung des Königreichs, das eine erstklassige Kreuzfahrt-Destination sein wird, beizutragen“, erklärt Pierfrancesco Vago, Executive Chairman von MSC Cruises.

170.000 Gäste erwartet

Die beiden Unternehmen erwarten insgesamt bis zu 170.000 Passagiere in ersten Saison. Auch die Einwohner Saudi-Arabiens sollen die Möglichkeit erhalten, den Komfort einer Kreuzfahrt zu genießen und dabei ihr eigenes Land besser kennenzulernen.

Internationale Gäste erreichen Dschidda über direkte Flugverbindungen ab den wichtigsten internationalen Flughäfen, die von Saudia, der Fluggesellschaft des arabischen Königreichs, angeflogen werden. Dank einer speziellen Partnerschaft können, die von Saudia, der Fluggesellschaft des Königreichs, angeflogen werden. Dank einer speziellen Partnerschaft werden die Flugpläne für die Kreuzfahrtgäste auf die Abfahrts- und Ankunftszeiten der beiden Schiffe angepasst, um eine reibungslose An- und Abreise zu gewährleisten. (red.)