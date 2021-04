DER Touristik bündelt Vertrieb

Die neue Vertriebseinheit startet ab sofort und zeichnet für alle Marken von Dertour Austria (Dertour, Meiers Weltreisen) und Rewe Austria Touristik (Jahn Reisen Austria, ITS, BILLA Reisen) verantwortlich.

„Die Covid-19-Krise hat viele Prozesse beschleunigt, die vielleicht erst in ein paar Jahren eingetreten wären. Somit können wir schon heute das Beste aus beiden Welten vereinen“, so Martin Fast, Geschäftsführer REWE Austria Touristik und DERTOUR Austria.

Als erster Schritt werden die Agenden Vertrieb, Verkaufsförderung, Verkaufssteuerung und Marketing (B2B) unter der Leitung von Jörg Fermüller zusammengelegt, welcher in dieser Funktion an den Bereichsleiter Kundenmanagement Robert Biegler berichtet.

NeustartenDER: MiteinanDER und FüreinanDER

So lautet das Motto der künftigen Reisebürobetreuung. Der Außendienst wird in den Bereich West (ohne Region Salzburg) unter Betreuung von Benedikt Habsburg Lothringen und in den Bereich Ost, verantwortet von Claudia Staindel, gegliedert.

Christian Harrer, bisher Außendienst bei der Rewe Austria Touristik, übernimmt im Vertriebsinnendienst die Rolle des „System-Spezialisten“. Neben seiner Aufgabe als erster Ansprechpartner für den Counter bei komplexen Anforderungen an die CRS-Systeme wird er auch in Zukunft die Region Salzburg im Außendienst betreuen.

Im Vertriebsinnendienst kümmert sich Martina Schmid weiterhin um die Themen Agenturzulassung, Agenturverwaltung und Abrechnungsmodalitäten.

Karin Lechner übernimmt die Teamleitung Verkaufsförderung und wird gemeinsam mit Simone Hofer-Maidorfer das Schulungsprogramm CAMPUS auf alle Marken der DER Touristik ausweiten.

Info für Agents: Eine Aussendung mit allen für den Counter wichtigen Telefonnummern und Mailadressen ist bereits in Arbeit. (red)