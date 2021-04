TUI: Im Winter mit Austrian nach Cancun

Das Hotelportfolio umfasst unter anderen die beliebten RIU Hotels, ein Haus der TUI Flagship-Hotelmarke TUI Blue und fünf der Hotelkette Blue Diamond. „Die Karibik gehört zu den beliebtesten Fernreisezielen der österreichischen TUI-Gäste. Wir freuen uns sehr, im kommenden Winter die Direktflüge von unserem Qualitätspartner Austrian nach Cancun in Kombination mit unserem breiten Hotelportfolio anbieten zu können. Von Adults-Only-Hotels, Familienhotels über Ausflüge von TUI Experiences bis zu Rundreisen mit unserer Marke TUI Tours ist für jeden Reisetypen etwas dabei“, sagt David Szabo, Head of Operations bei TUI Österreich.

"Platzhirsch" RIU Hotels

Insgesamt betreibt RIU 19 Anlagen in Mexiko. Mit der zuletzt erbauten Anlage Riu Palace Costa Mujeres wurde zugleich ein neues architektonisches Konzept umgesetzt. Die Anordnung der Bars und Restaurants erlaubt eine unmittelbare Aussicht auf das Meer. Es ist das zweite Hotel der Kette in Costa Mujeres, in der mexikanischen Karibik nördlich von Cancun, dessen Hauptanziehungspunkt ein weitläufiger weißer Sandstrand ist. Eine Woche in der Junior Suite auf Basis All inclusive kostet z.B. am 24. Oktober mit Flug ab Wien ab 1.749 EUR pro Person.

Ideal für Familien ist hier auch das Vier-Sterne-Hotel Riu Dunamar mit Aquapark, Sportanimation und deutschsprachiger Kinderbetreuung. Eine Woche im Standardzimmer auf Basis All inclusive kostet z.B. am 23. Dezember 2021 ab 2.499 EUR pro Person.

TUI Blue und Blue Diamonds

Für Paare ist insbesondere das TUI Blue El Dorado Seaside Suites in Mexiko zu empfehlen. Das moderne Fünf-Sterne-Hotel richtet sich an ein internationales, modernes und lifestyleaffines Publikum. Das Adults-only-Hotel liegt an der Playa del Carmen und bietet Karibik-Feeling vom Feinsten. Eine Woche in der Junior Suite auf Basis All inclusive kostet z.B. am 12. Dezember 2021 mit Flug ab Wien ab 1.739 EUR pro Person.

Das Fünf-Sterne Mystique Blue Boutique Suites von der Hotelkette Blue Diamonds verbindet die Schönheit der Natur mit atemberaubenden Ausblicken auf das Meer. Luxus, Zurückgezogenheit und kulinarische Genüsse sorgen für einen entspannten Urlaub im Paradies. Eine Woche in der Junior Suite ohne Verpflegung kostet z.B. am 9. Jänner 2022 mit Flug ab Wien ab 1.599 EUR pro Person.

Austrian Airlines fliegt ab 24. Oktober 2021 jeden Donnerstag und Sonntag nach Cancun. (red)